Minik Ecrin'in isteğini Pursaklar Belediyesi yerine getirdi

Pursaklar Belediyesince, pencereden kaçan kuşuna çok üzülen ve yardım isteyen Ecrin Altıntaş'a muhabbet kuşu hediye edildi.

Pursaklar Belediyesince, pencereden kaçan kuşuna çok üzülen ve yardım isteyen Ecrin Altıntaş'a muhabbet kuşu hediye edildi.

Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Altıntaş'ın evinde beslediği muhabbet kuşu pencereden kaçtı. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle muhabbet kuşunu arayamayan minik Ecrin, CİMER aracılığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Benim kuşum kaçtı, evde kaldığımız için bulamadık. Abim ve ben çok üzüldük Reis amcamdan kuş istiyorum, lütfen" diye mesaj attı.

Ecrin'in isteği, Pursaklar Belediyesi tarafından yerine getirildi ve muhabbet kuşu Minik Ecrin'e ulaştırdı.

Ecrin ve ailesi hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e teşekkür etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı açıklamada, gelen istek üzerine hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Üstelik ortada bir de hayvan sevgisi var. Hayvan sevgisi ile büyüyen çocuklar daha merhametli, sosyal hayatta daha uyumlu oluyorlar. Minik yavrumuzu sevindirdiğimiz için biz de sevinçliyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA