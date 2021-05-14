- Minik davulcu Haydar mahallelinin ilgi odağı oldu
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- Minik davulcu Haydar mahallelinin ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Haberler | Yerel

- Minik davulcu Haydar mahallelinin ilgi odağı oldu Eskişehir'de 7 yaşındaki Haydar, istediği oyuncağı alabilmek için davul çalarak, kapı kapı dolaşıp para topladı.

- Minik davulcu Haydar mahallelinin ilgi odağı oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 7 yaşındaki Haydar, istediği oyuncağı alabilmek için davul çalarak, kapı kapı dolaşıp para topladı.

Eskişehir'in Çankaya Mahallesi'nde oturan 7 yaşındaki Haydar Gucca, bayram günü davul çalarak mahallesindeki sokakları gezdi. Kendi gibi minik davulunu sabah erken saatlerden itibaren çalmaya başlayan ve maniler söyleyen küçük davulcuya mahalleli ilgi gösterdi. Azmiyle dikkat çeken Gucca, görenlerin hem sempatisini hem takdirini kazandı. Babasının aldığı davulu kendi başına çalmayı öğrendiğini söyleyen 7 yaşındaki minik davulcu, topladığı paralarla, akülü araba ve cep telefonu almak istediğini ifade etti.

Mahallelinin sevgisini kazanan Haydar Gucca, "Sabah erkenden çıkıp davul çalarak buraları geziyorum. Topladığım paralarla akülü araba alacağım, cep telefonu alacağım. Kendi mahallemizde geziyorum hep. Davul çalmayı da kendi kendime öğrendim" diye konuştu.

- Minik davulcu Haydar mahallelinin ilgi odağı oldu
- Minik davulcu Haydar mahallelinin ilgi odağı oldu
- Minik davulcu Haydar mahallelinin ilgi odağı oldu
- Minik davulcu Haydar mahallelinin ilgi odağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT

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