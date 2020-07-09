Minibüs şoförü fazla yolcu aldı: "İnşallah uygulama yoktur.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Minibüs şoförü fazla yolcu aldı: "İnşallah uygulama yoktur.

09.07.2020 19:32 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:37

Minibüs şoförü fazla yolcu aldı: "İnşallah uygulama yoktur. Eğer varsa da arabayı anahtarla polise bırakıp gideceğim"

İSTANBUL - Sultanbeyli'de durakta işe geç kaldıklarını iddia ederek minibüse kapasitesinden fazla binen yolculara şoför isyan etti. Ayakta yolcu olmaması gerektiğini söyleyen dolmuşçu şoförü yolcuları uyararak, ""İnşallah uygulama yoktur. Eğer varsa da arabayı anahtarla polise bırakıp gideceğim" dedi.

Pandemi sebebiyle minibüslerde faza yolcu alınmaması konusunda trafik ekiplerinin denetimleri arttı. Artan denetimlerle beraber koltuk sayısından fazla yolcu alan minibüslere idari para cezası kesildi. Sultanbeyli'nde Merkez-Yenidoğan hattında çalışan minibüs şoförü yolcu almak için durakta durdu. Yolcular bir anda minibüsün içine doluşarak bindi. Araç kapasitesinin boş koltuklar kadar olduğunu söyleyen dolmuş şoförü yolculardan inmesini söyledi. İşe geç kaldıklarını ve hiç bir dolmuşun kendilerini almadıklarını söyleyen yolcular kendilerini götürmesi için minibüs şoförüne ısrar ettiler. Yolcuların işe geç kalmasına razı olmayan minibüs şoförü çaresiz kalarak yolcuları götürmeye başladı. Polis kontrol noktasına ceza yemek istemeyen minibüs şoförü ile yolcular arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Ayakta yolcu taşıdığı için ceza yiyeceğini söyleyen minibüs şoförü," Alınca sitem ediyorsunuz almayınca sitem ediyorsunuz ne yapayım ben şimdi. Yasak zaten ayakta bir kişi olsun ceza yazıyorlar" diye yolculara sitem etti.

İşe geç kaldığını belirten yolculardan biri ise," Verdiğimiz paraları al dayı işe geç kaldık. Millet Şile'de sosyal mesafesiz geziyor biz işe gidiyoruz ne yapalım" diye konuştu.

Kuralların böyle olduğunu kendisinin de bir şey yapamadığını söyleyen minibüs şoförü," İnşallah uygulama yoktur. Eğer varsa da arabayı anahtarla polise bırakıp gideceğim. Ben ne yapayım artık. Bu araba da 9 koltuk var ayakta olan bir kişiye ceza kesiliyor. Sende haklısın ben de haklıyım polis de haklı" diye konuştu.

Yolcular uygulama noktasına yaklaştıkça kendi aralarında uygulama olmaması için dua etti. O anlarda ise minibüs şoförü diğer minibüs şoförlerini arayarak, " Allahım inşallah yoktur sakın var demeyin gözünüzü seveyim yolu kontrol edin. Yoğunluk mu var orada. Polis değil mi o ya" diye ter döktü.

Karşı yoldan gelen polisi gören yolcular ise yere çökerek bazıları" eyvallah polis durdur ağabey inelim bari ceza de yemeyelim" diye kendi aralarında konuştular.

Minibüs şoförü fazla yolcu aldı: 'İnşallah uygulama yoktur.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü Güncel
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı Ekonomi
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 3. Sayfa
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 3. Sayfa
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetine, 2 baro başkanı icabet etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetine, 2 baro başkanı icabet etti
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde 'gözlemci' bulundurulacak
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Özgür Özel Cahit Özkan Hüseyin Filiz Halife Hafter
Magazin Yalın Mabel Matiz Coşkun Sabah Bergüzar Korel
Spor Falcao İrfan Buz Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Sakarya Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Minibüs şoförü fazla yolcu aldı: "İnşallah uygulama yoktur. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 19:54:13. #1.15#
title