Milyonlarca zeytin ağacı yeni sezona hazırlanıyor

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde hasadın ardından zeytin ağaçları bir yandan gübrelenirken diğer yandan da budanarak yeni sezon öncesi bakıma alınarak elden geçiriliyor.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, Edremit Körfezi'nde 2021 yılı budama mevsiminin başladığını bildirdi.

Kıvrak, havaların müsaade ettiği ölçüde yağmurun olmadığı dönemlerde zeytin ağaçlarında budama yapıldığını belirtti.

Budamanın farklı tipleri olduğunu anlatan Kıvrak, "Ağaçlarda budama yapmazsak önümüzdeki sene verim veren dalların sayısını azaltmış oluyoruz. Bu yüzden de ağaçlarda her yıl belli ölçülerde budama yapmamız gerekiyor. Bunları ağaçların ince kırık dallarını da budanması ve hastalıklı dalların alınması, kışın fırtınadan dondan zarar görmüşse o dalların çıkartılması ve yaşlı, büyük kalın dalların çıkartılması olarak düşünülebilir ve kök bölgesinde ağaçlardan sürgün çıkar. Bunların da ayıklanması lazım. Bunlar hem ağacın enerjisini alır hem de hasat zamanı yaygıların yayılmasında zorluk çıkartırlar bu yüzden de onların temizlenmesi için budama yapılması gerekir." dedi.

Zeytin ağacının her yıl budanmaması halinde bir müddet sonra çalılaşma formuna gireceğini de bildiren Kıvrak, ağaçların Akdeniz tipi çalı haline dönüşerek zamanla verimden düşeceğini, her yıl budama yapılmasının zeytin ağacının daha sağlıklı olmasını sağlayacağını söyledi.

"Budamanın ekonomiye ciddi bir katkısı var."

Budama artıklarının ekonomiye kazandırılması üzerine çeşitli çalışmalar olduğunu da kaydeden Kıvrak şöyle konuştu: "Bunlardan bir tanesi zeytin yapraklarının çayının yapılması. Bir diğeri yine zeytin yapraklarını hayvanlara yem olarak sunulması. Yine zeytin yapraklarının ve ince dalların kompost olarak kullanılması geriye dönük baktığımızda ise gübrelemede bunun çok büyük faydasını görüyoruz. Budamanın ekonomiye ciddi bir katkısı var. Çünkü her bir dal aynı zamanda gübre niyetine ve yabancı otların çıkmasını engelleyici olarak da bakıldığında herbisit atmayı da azaltıcı özellik taşıyor. Aynı zamanda hayvan beslenmesinde, insanların zeytin yaprağı çayı olarak tüketmesinin de ekonomiye katkıları var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik