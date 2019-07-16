MilyonFest İstanbul başlıyor!

2 farklı sahnede 4 günde aralarında Teoman, Duman, Emre Aydın, Pentagram, Bulutsuzluk Özlemi, Mor ve Ötesi, Selda Bağcan, Ceza, Halil Sezai, Şebnem Ferah, MFÖ, Cem Adrian, Moğollar, Feridun Düzağaç, maNga, Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi 40 muhteşem müzisyenin sahne alacağı MilyonFest İstanbul; Yüzdeyüz Müzik ve Eğlence ile Redbull katkılarıyla gerçekleşecek.

Türkiye'nin yepyeni gençlik ve müzik ekranı Milyon Tv'den de canlı olarak yayınlanacak festival;Milyon Beach Kilyos'ta 4 gün boyunca deniz, kum, güneş ve iyi müziğin adresi olacak.

Kaynak: Bültenler