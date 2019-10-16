Milli sporculara Tel Abyad'dan komando selamı

16.10.2019 09:52

Mehmetçik, kendilerine "asker selamı" ile desteklerini ileten milli sporculara ve A Milli Futbol Takımı'na, Tel Abyad'dan gönderdikleri video ile teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla destek olanlara selamlarını iletti.

Kaynak: AA