16.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:37

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında Harun Kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA