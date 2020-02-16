Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında Harun Kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

16.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:37
Milli Savunma Bakanlığı:

: "Irak'ın kuzeyi bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında Harun Kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA
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