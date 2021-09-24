Bakan Akar, Nijer Savunma Bakanı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nijer Savunma Bakanı Alkassoum Indatou ile görüştü.

Bakan Akar'ın resmi davetlisi olarak ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Nijer Savunma Bakanı Alkassoum Indatou, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı. Bakan Indatou'nun tören kıtasını selamlaması ve Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki Bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmede, savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alındı. Bakan Akar tarafından, Nijer ile dostane ilişkilerin geldiği seviyeden duyulan memnuniyet, askeri eğitim ve savunma sanayi alanlarında iş birliğinin artırılmasının gerekliliği ve terörle mücadelede iş birliği ve tecrübe paylaşımının önemine değinildi.