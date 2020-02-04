Milli Savunma Bakanı Akar İdlib'de şehit düşen askerleri uğurlama törenine katıldı
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Milli Savunma Bakanı Akar İdlib'de şehit düşen askerleri uğurlama törenine katıldı

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman çavuşlar Uğur Katran ve Gökhan Orhan ile şehit Piyade Uzman çavuşlar Halil Demir ve Şükrü Özler, Hatay Havaalanı'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla düzenlenen törenin...

04.02.2020 01:03 | Son Güncelleme: 04.02.2020 01:04
Milli Savunma Bakanı Akar İdlib'de şehit düşen askerleri uğurlama törenine katıldı

Rejim unsurlarınca 'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman çavuşlar Uğur Katran ve Gökhan Orhan ile şehit Uzman çavuşlar Halil Demir ve Şükrü Özler, Hatay Havaalanı'nda Milli Savunma Bakanı 'ın da katılımıyla düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Akar, şehit yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Milli Savunma Bakanı Akar İdlib'de şehit düşen askerleri uğurlama törenine katıldı
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