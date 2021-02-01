Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, ABD'deki Daytona 24 Saat Yarışı'nda dördüncü oldu
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Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, ABD'deki Daytona 24 Saat Yarışı'nda dördüncü oldu

01.02.2021 19:57 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:00
Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, ABD'deki Daytona 24 Saat Yarışı'nda dördüncü oldu

Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, ABD'de 24 saat durmaksızın düzenlenen dayanıklılık yarışı Daytona 24 Saat Yarışı'nda dördüncülük elde etti.

Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, ABD'de 24 saat durmaksızın düzenlenen dayanıklılık yarışı Daytona 24 Saat Yarışı'nda dördüncülük elde etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Salih Yoluç, Florida'nın Daytona Uluslararası Yarış Pisti'nde her yıl düzenlenen 24 saatlik dayanıklılık yarışında mücadele verdi.

Milli sporcu, Rolex Daytona 24 Saat Yarışı'nı 'Ligier LMP2' şeklinde isimlendirilen araç ve takımı ile kategorilerinde dördüncü sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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