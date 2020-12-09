Milli judocu Muhammed Mustafa Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Milli judocu Muhammed Mustafa Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:49
Milli judocu Muhammed Mustafa Koç, AA'nın

Milli judocu Muhammed Mustafa Koç, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Milli judocu Muhammed Mustafa Koç, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ümitler Dünya Şampiyonası, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda üçüncülükleri bulunan Koç, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Koç, yaşam kategorisindeki Muhammed Said'in çektiği "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafına oy verirken, "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", "haber" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" isimli fotoğrafını oyladı.

Oylamanın ardından fotoğraflar hakkında değerlendirmede bulunan Koç, fotoğrafların birbirinden anlamlı ve etkileyici olduğunu belirterek, bu anları ölümsüzleştiren AA çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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