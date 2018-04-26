Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Kırsal Okul Ziyaretleri

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Sarı, beraberinde Maarif Müfettişi Süleyman Akın ile Kızıltepe ilçesine bağlı Yukarı Azıklı, Eroğlu, Çınarcık ve Şahkulubey, Sancarlı ve Yeşilova ilkokulları ile Yukarı Azıklı, Ziyaret İmam Hatip, Sancarlı İmam Hatip ve Yeşilova ortaokullarında incelemelerde bulundu.

Ziyaret ettiği okullara, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman'ın talimatıyla hazırlanan kitaplar ve Türk bayrağı hediye eden Sarı, ayrıca öğrencileri, "Mardin'de Bir Gün Projesi" kapsamında kentte misafir edecekleri müjdesini verdi.

Sarı, her zaman kırsal mahallelerde görev yapan öğretmenlerin yanlarında olduklarını belirtti.