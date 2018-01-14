Milletvekili Yılmaztekin Çiftçinin Sulama Sorununa El Attı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, kuraklık nedeniyle zor günler geçiren çiftçilerin sorununa el atarak, sulama kanallarına su verilmesi konusunda girişimde bulundu. Yılmaztekin, önümüzdeki haftaya kadar yağmur yağmaması durumunda kanallara su bırakılacağı müjdesini verdi.

Yılmazekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, Türkiye genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da son 44 yılın en kurak kış mevsiminin yaşandığını anımsatarak, bu yüzden çiftçinin sulama suyu konusunda sıkıntı yaşadığına dikkati çekti.

"Kendim de bir çiftçi olarak Şanlıurfa çiftçisinin yaşamış olduğu bu durumu en iyi anlayanlardan birisiyim" diyen Milletvekili Yılmaztekin,"Ekim, Kasım, Aralık aylarında ekilen buğdayın, arpanın, yem bitkilerinin filizlenmesi için suya ihtiyaç vardı. Ancak, beklenen yağışlar alınamadığından atılan tohumlar çürüme riski ile karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine sorumlularla irtibata geçtik. Atatürk Barajı üzerinden sulama mevsiminde olmasak da su verilmesi talebinde bulunduk. Bu görüşmelerimiz neticesinde, Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu, üst düzey tüm bürokratlarını topladı. Ben de Şanlıurfa milletvekili olarak bu toplantıya iştirak ettim. Barajlarımızda son yılların en düşük su oranı bulunmasına rağmen toplantıda nihai karar olarak çarşamba gününe kadar yağış olmaması durumunda perşembeden itibaren sulama kanalları üzerinden ekinlere can suyu olacak suyun verilmesi talimatı verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Konuya olan duyarlı davranışlarından dolayı Bakan Eroğlu ve bürokratlara teşekkür eden Yılmaztekin, elektrik ile sulanan alanlar için de Dedaş üst düzey yönetimi ile görüşme yapıldığını ifade ederek, "Bu konuda Dedaş üst yönetimi ile yapılan görüşmelerde bu konuda kendilerinin beklediği Bakanlar Kurulu kararı olduğunu, bunun gerçekleşmesi durumunda enerji verileceğini beyan etmişlerdir. Yine Enerji Bakanlığı üst düzey bürokratları ile yapılan görüşmede de Dedaş ile temasları sağlanmıştır. Bu hafta başı itibariyle Enerji Bakanımız Berat Albayrak ile yapılacak görüşmede bu sorunun da bakanımızın her yıl Şanlıurfalı çiftçilere yönelik olumlu ve himaye eden tavrıyla giderileceğini umut ediyor" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA