Milletvekili Yılmaz'dan Silifke'ye Ziyaret

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, AK Parti Silifke ilçe teşkilatına teşekkür ziyaretinde bulundu.



Yılmaz, ilçe binası önünde davul zurna eşliğinde İlçe Başkan Vekili Ali Kalın, Kadın Kolları Başkanı Emine Can ve partililer tarafından karşılandı.

Burada bir konuşma yapan Yılmaz, genel merkezde 7 yıldır hizmet verdiğini ve bu görevleri yeni yüzlere devrettiğini aktardı.

Yılmaz, AK Parti'nin Mersin genelinde olduğu gibi Silifke'de de 24 Haziran'daki seçimlerde birinci parti çıktığını anımsatarak, destek veren herkese teşekkür etti.

Yerel seçimlerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, "Önümüzde zorlu bir seçimimiz daha var. İmkansız diye bir şey olmadığını gördük. Biz burada belediyeyi alacağız, Silifke'yi AK belediyecilikle buluşturacağız inşallah. Bunun için muhtarlarımız bizim için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor, muhtarlarımız bizim kılcal damarlarımız. Teşkilatımızla birlikte el ele verip çalışacağız." dedi.

Yılmaz, yerel seçimlerde belediye başkanlıklarına aday adayı olanlar için kamuoyu yoklaması yapılacağını da sözlerine ekledi.