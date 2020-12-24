Milletvekili Ünal'dan Karabükspor çıkışı: "Güven telkin etmeyen kulüp yönetimi var"

Karabük AK Parti Milletvekili Cumhur Ünal, güven telkin etmeyen bir Karabükspor yönetimi olduğunu söyledi. Ünal, ayrıca kulübün geleceği için temiz bir sayfa açılması gerektiğini de belirtti.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi borcu yapılandırmasına giden Kardemir Karabükspor ile ilgili yerel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Karabük AK Parti Milletvekili Cumhur Ünal, kulüp yönetiminin güven telkin etmediğini söyledi.

Cumhur Ünal, Karabükspor'un belki yönetimsel belki yönetememeden kaynaklanan nedenlerden dolayı bugün daha önce çıkmış olduğu basamakları inmek zorunda kaldığını belirterek, "Maalesef içinden çıkılamaz dipsiz bir kuyu, bataklık haline geldi. Bu gerçekleri konuşmak lazım. Herkes Karabük sevdalısı ama Karabükspor neden bu hale geldi diye soran yok. Bu kadar borç niye oldu diye soran yok. Maalesef kötü yönetilen takımların kaderleri bu ama biz bu kaderi yaşamayabilirdik. Milyonlarca lira paralar aktı. KARDEMİR'in verdiği milyonlar var. Her para battı gitti. Onun bu kadar borcu var. Şunun şu kadar SGK borcu var. Var ama niye var? 200 milyon lira, 2 bin lira gibi bir para miktarı değil. Karabük'e Safranbolu'ya 5000 Evler'e, Eflani'ye, bütün ilçelere ihtiyacınca hastane yapabilen bir para miktarı. Merkez ve diğer ilçelerdeki hükümet konaklarını yapabilecek bir para. Bu para yok ortada" dedi.

Takım güzel giderken ne vekillerin ve Valinin hiç adının anılmadığını da dile getiren Ünal, "Siyaset bir tarafaydı. Siz karışmayın. Bu işe girmeyin. Vali sen sadece gel maçını seyret durumu vardı. Şimdi takım yandı, bitti, kül oluyor. Siyasiler nerede? Vali nerede? Bunlar konuşuluyor. Ben açıkça söylüyorum. Benim 200 milyon liram olsa, Valinin 200 milyon lirası olsa derim ki 100'er milyon ortaya koyalım. Bir-iki milyon liralık bedel de olsa ortaya koyalım halledelim" ifadelerini kullandı.

"Önemli olan yapılandırmayı yapmak değil, borcun ödenebilmesi"

Yapılandırılan borcun aylık 300 bin lira olduğunu, her ay güzel, yaşanılabilir bir ev parasına tekabül ettiğini aktaran Ünal, "Borç yapılanması yapılmış. Yapmak önemli değil. Önemli olan bu borcun ödenebilmesi. Kim ödeyecek? Nasıl ödeyecek? Bu parayı geçmişte kim nereye kullandı, bu evleri biz nereye ödeyeceğiz. 72 ay taksit demek 72 ev almak demek. Bu bedeli ödemesi gereken birileri var. Karabükspor'un bu hale gelmesine neden olanlar iyi sorgulanmalı. Yargı bu anlamda çalışmasını iyi yapmalı. Başkalarının ödemesi gereken bedelin çilesini basın olarak siz, siyasi olarak biz, kamu olarak Vali çekiyor" şeklinde konuştu.

Güven telkin etmeyen kulüp yönetimi olduğunun da altını çizen Milletvekili Ünal, "Kendilerini ispat ettirememiş diyelim. Kabullendirememişler kendilerini. Sonuçta ortada bir cenaze var. Cenaze nasıl kalkar? Nasıl tekrar hayat bulur? Bulabilir mi? Derin yoğun bakımda mı yoksa cenaze halinde mi? Bunları insanların biraz da konuşması gerekir. Spor anlamında Karabük'ün en güzel değeri Karabükspor'u ama adıyla ama yeni bir takımla mutlaka yaşatmamız gerekir. Dipsiz kuyudan bize iş çıkmaz. Sayfası temiz, geçmişi temiz bir sistemi kurmamız gerekir" diye konuştu.

"İçinden çıkılamaz hale gelmiş bir Kardemir Karabükspor'umuz var"

Takımı kurtarmak adına sık sık fikir jimnastiği yaptıklarını sözlerine ekleyen Ünal, şu cümleleri kurdu:

"Neresinden tutup kurtaracağız? Bu borcu kim ödeyecek? KARDEMİR ben şu zamana kadar sponsorluk yaptım, verdim diyor. Gelebilecek tek nokta burası. Ucu açık. Geçenlerde bahsettik. Buzdağı gibi. Bahsi geçen ortalama iki yüz milyon lira. Arkası kaç milyon liraya çıkar. O da belli değil. Ne kadar verseniz emiyor sünger gibi. Verdiğiniz para yok oluyor. Sonuçta hukuka da aksetmiş sonuçları olan içinden çıkılamaz hale gelmiş bir Kardemir Karabükspor'umuz var maalesef. Bunu mu yaşatmak doğru olur? Yeni bir takım adı altında çıkmak mı doğru olur? Yeni Karabükspor demek mi doğru olur? Bunları tartışmak gerekir, şehrin dinamikleriyle." - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı