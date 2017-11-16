Milletvekili Tümer: "Yerli Otomobil Fabrikası, Adana'ya Yakışır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmada, yerli otomobil fabrikasının Adana'da kurulması gerektiğini vurguladı.



Meclis'te bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal'a seslenen Tümer, hem yanlış teşvik uygulamalarından doğan mağduriyetin giderilmesi hem de sahip olduğu potansiyel ve avantajlar doğrultusunda bölge ekonomisinin kalkınması için yerli otomobil fabrikasının Adana'da kurulmasının şart olduğunu söyledi.



"Kalifiye personel potansiyeli yüksektir"



TBMM'de, fabrikanın neden Adana'da kurulması gerektiğini detaylı olarak anlatan Tümer, "Adana, bereket fışkıran topraklarının yanı sıra 200 yıllık köklü sanayi geçmişine sahip, doğalgaz ve petrol hatlarıyla, Orta Doğu'ya yakın konumuyla, karayolları, demiryolu, havayolu ve deniz yoluyla gerek konum gerekse lojistik açıdan yatırıma çok uygun, büyük avantajlara sahip bir ilimizdir. Ayrıca, halihazırda otobüs, midibüs, kamyon, kamyonet üretimi yapılan bir bölge olması dolayısıyla kalifiye personel potansiyeli de yüksektir" dedi.



"Adana, isabetli bir karar olur"



Milletvekili Tümer, Osmaniye'deki güçlü demir-çelik sektörünün de bu avantajı desteleyen bir diğer unsur olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:



"Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Otomotiv Bölümü de Adana'da kurulu olan ve 64 ülkeye otobüs ihracatı yapan Temsa gibi sektörün önemli firmalarıyla da işbirliği içinde otomotiv sektöründe önemli çalışmalara imza atmaktadır. Hem yanlış teşvik uygulamalarından doğan mağduriyetinin giderilmesi hem de sahip olduğu potansiyel ve avantajlar doğrultusunda bölge ekonomisinin kalkınması anlamında Adana'ya yerli otomotiv fabrikası kurulması düşünülmesi isabetli bir karar olacaktır."



Maliye Bakanı konuyu ilgili bakanla görüşecek



Tümer'in konuşmasının ardından konuyla ilgili bilgi veren Maliye Bakanı Ağbal, ortak girişim grubunun kendi değerlendirmesini yapmak suretiyle bir tercih ortaya koyacağını söyledi. Milletvekili Tümer aracılığıyla iletilen bu talebi ilgili bakanla paylaşacağını ifade eden Ağbal, "Sayın Tümer, 'Acaba Türkiye'nin yerli otomobili Adana'da yapılabilir mi?' diye bir soru sordular. Adana'daki sanayinin bu anlamda son derece elverişli olduğunu, bu anlamda eğitim koşullarının da son derece gelişmiş olduğunu ifade ettiler. Ben de vekilimizin bu düşüncelerini ilgili bakanımızla paylaşacağım. Bir yarış var burada. Görüyorum. Yani Türkiye'nin otomobiliyle ilgili, bunun yapılacağı yer konusunda farklı illerimizin bu yatırımın kendi illerinde yapılmasıyla ilgili talepleri var. Burada ortak girişim grubu kendi değerlendirmesini yapmak suretiyle sanıyorum böyle bir tercihi ortaya koyacak" diye konuştu. - ADANA