Milletvekili Şahin, İnsan Hakları Günü'nü Kutladı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, yayımladığı mesajda, AK Parti ile Türkiye'de insan hak ve özgürlüklerin arttığını bildirdi.

Amaçlarının sosyal devlet anlayışını uygulamak olduğunu vurgulayan Şahin, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"AK Parti iktidarı ile ülkemizde insan hakları standartlarının yükseltilmesi, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklere saygının tam olarak sağlanması amacıyla reform paketleri hayata geçirilmiş ve önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır.?Köklerini medeniyetimizin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesinde bulan ve sosyal devlet anlayışımızla her zaman milletimizin insani gelişmişlik düzeyini arttırmayı hedefledik. Sosyal devlet anlayışımızla yaptığımız reform niteliğindeki uygulamalarla ülkemiz, 2002'de Birleşmiş Milletler gelişmişlik sınıflandırmasında orta insani gelişmişlik seviyesindeyken 2016'da yüksek insani gelişmişlik seviyesine çıktı ve hala bu seviyeyi korumaktadır. Bu sayede Türkiye'nin dünyada insani gelişme açığını en hızlı kapatan ülkelerden biri olması sağlanmıştır."