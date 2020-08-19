Milletvekili İskenderoğlu'ndan Çanakkale Ziraat Odasına ziyaret AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Ziraat Odasını ziyaret etti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Ziraat Odasını ziyaret etti.

İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık'ın da katıldığı ziyarette, Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya ve yönetim kurulu üyelerince karşılandı.

Çanakkale'nin tarihi ve doğasıyla olduğu kadar tarımsal ürünlerin zenginliğiyle de öne çıkan bir şehir olduğunu belirten İskenderoğlu, yaptığı açıklamada, "Neredeyse her ilçemizde, oraya özgü bir ürün yer alıyor. Bazı ürünlerimizin coğrafi tescil işaretini aldık, bazı ürünlerin başvurusu yapıldı. Sırada başvuru hazırlık süreci olan ürünlerimiz de var. Bunların yanı sıra çiftçilerimiz için hem ürün hem ekipman anlamında desteklemeler sürüyor." dedi.

En büyük hedeflerinin Çanakkale'yi tarımda marka şehir haline getirmek olduğunu ifade eden İskenderoğlu, "Pandemi sürecinde bütün olumsuzluklara rağmen yılmadan, yağmur çamur demeden çalışarak üretimi sürdüren çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Bu yılki ihracat rakamlarının yüksek olması bizleri gururlandırırken, en çok onları mutlu etti." diye konuştu.

Çiftçilerin sorun ve isteklerini aktaran İsmail Kaya ise pandemi sürecinde üretim hakkında Jülide İskenderoğlu'na bilgi verdi.

Çanakkale ürünlerinin oldukça rağbet gördüğünü anlatan Kaya, ihracat rakamlarından da memnun olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA