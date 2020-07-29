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Milletvekili Güneş "Kaplıca Buğday üretiminde bu sene 470 ton verim bekliyoruz"

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, yerli ata tohumu kaplıca (siyez) buğday üretiminde bu sene 470 ton verim beklediklerini söyledi.

Milletvekili Güneş
29.07.2020 18:38 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:42

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, yerli ata tohumu kaplıca (siyez) buğday üretiminde bu sene 470 ton verim beklediklerini söyledi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Karabük'ün bitkisel çeşitlilik zenginliğine işaret ederek, bu bitkisel çeşitlilik ve bitki genetik kaynaklarının çevresel ve diğer baskılarla erozyona uğradığını ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Korumanın başkenti Safranbolu örneğinde olduğu gibi bitkisel çeşitlilikte de atalardan kalan mirası gelecek kuşaklara aktarmada üzerlerine düşen görevin bilinciyle hareket ettiklerini kaydeden Güneş, şunları söyledi:

" Karabük ilimiz, bitkisel çeşitlilik açısından oldukça zengin bir yöredir. Sahip olduğumuz bitkisel çeşitlilik ve bitki genetik kaynakları, çevresel ve diğer baskılarla erozyona uğramakta ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle, tarımı yapılan türlere ait bitki genetik kaynaklarındaki genetik çeşitliliğin korunması, bitkisel üretimin sürdürülebilirliği bakımından son derece önemlidir.

Tarihin sessiz kaldığı Safranbolu'yu yaşayarak koruyan kültürümüz, bitkisel çeşitlilikte üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmıştır. Bu minvalde uygulamaya konulan 'Ata Tohumu, Ata Toprağında' projesiyle yerel çeşitlerin kendi yetiştiği ortamda muhafazası ve gelecek nesillere aktarılması sağlanmaktadır. Tıpkı Safranbolu safranı, çavuş üzümü ve Maniye domatesinde olduğu gibi kaplıca buğdayı da ilimizde üretimi de kesintisiz devam etmiş yerel çeşidimizdir. Ata tohumumuz olup geçmişten geleceğe taşıdığımız kaplıca yani siyez buğdayında hasat başlamış durumdadır. Kaplıca yani siyez buğdayı kavuzlu bir yapıya sahiptir. Kavuz taneyi sıkıca sardığından, diğer buğday türlerinden farklı olarak hasat ve harman sırasında ayrılmamaktadır. Bu nedenle bu buğday türleri depolandığında ve tarlaya ekildiğinde zararlılara karşı kendilerini koruyabilirler. Kaplıca buğdayı soğuk ve sıcağa, hastalıklara, zararlılara ve besin maddesi az olan fakir topraklara karşı daha toleranslı bir türdür. İklim değişiklikleri ve küresel ısınmayı da dikkate aldığımızda diğer ekmeklik ve makarnalık buğdaylara göre verimi az olmasına karşın olumsuz şartlara daha dayanıklı olduğu tespit edilmiştir. Siyez buğdayı tam tahıl tanımına uygun, lif açısından zengin, protein değeri yüksek, sindirim ve sinir sistemi için gerekle B Vitaminleri içerin, diyet lif içeriği yüksek, kan şekerini düşürme yüzdesi düşüktür. İşlenmesi ile elde edilen bulguru yüksek protein değerine sahip, buğdaydan daha dayanıklı ve raf ömrü uzundur. Diyetisyenlerin önerdiği bir tahıl grubudur."

Ağırlıklı olarak Karabük'ün Eflani ilçesinde olmak üzere 2 bin 350 dekar alanda kaplıca ekiminin yapıldığını da kaydeden Milletvekili Niyazi Güneş, "Kaplıca üretiminde bu sene 470 ton verim bekliyoruz. Son yıllarda elde edilen ürün, un veya bulgura işlenerek tamamen gıda tüketiminde kullanılmaktadır. Kaplıca üretiminin desteklenmesi amacıyla önceki dönemlerde 30 ton siyez tohumu üreticilerimize yarı bedelli olarak dağıtılmıştır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımızca uygulanan 13. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında Eflani ilçemize Kaplıca Kabuk Ayırma Tesisi kazandırılacaktır. 4 Mayıs 2020'de açıklanan hububat ve bakliyat alım fiyatları, sert ekmeklik buğday fiyatının 2020 yılında yüzde 22,2 artırılarak, ton başına 1650 TL olarak belirlenmiştir. Tıpkı Safranbolu örneğinde olduğu gibi bitkisel çeşitlilikte de atalarımızdan kalan mirası gelecek kuşaklara aktarmada üzerimize düşen görevin bilinciyle hareket etmekteyiz. Yerel çeşitlerimizi destekliyoruz. Siyez kaplıca buğdayını da destekliyoruz. Devam eden hasadımızın bereketli olmasını diliyorum." dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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