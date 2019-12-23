Milletvekili Gazel'den Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti
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Milletvekili Gazel'den Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.

23.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:34
Milletvekili Gazel'den Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı üyesi ve AK Parti İshak Gazel, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin 'a tebrik ziyaretinde bulundu.


Ziyarette konuşan Başkan Ceyhun, "Kütahya için hep birlikte çalışacağız" dedi.


Ceyhun, "Hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere bizleri ziyarete gelen TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi Kütahya Milletvekilimiz Sayın İshak Gazel'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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