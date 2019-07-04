Milletvekili Aydın'dan hakkındaki iddialara cevap

AK Parti Adıyaman Milletvekili AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, hakkında bir gazetede çıkan haber ile ilgili açıklamada bulundu.

Bir gazetenin "İçişleri Bakanlığı Ortaya Çıkardı, Vekil Şırayı İçmiş İçirmiş Faturasını Belediye Ödemiş" başlıklı haber ile ilgili Ahmet Aydın açıklamada bulunarak, "Şahsımı ve partimi hedefe koyan, tamamen asılsız iddialara ve iftiralara yer verilmiştir" dedi.

Haberi yapan muhabirin denetim raporundaki bazı ifadeleri gizlediğini savunan Ahmet Aydın, "Haberi yapan muhabir ve yayınlayan söz konusu gazete habere dayanak olarak verdiği İçişleri Bakanlığı denetim raporundaki, "Alımı yapılan şıra malzemelerinin tamamının, gerçekleştirme görevlisi Hasan Hüseyin Akbaş tarafından teslim alınmış gözüktüğü ve bu kişinin zimmetinde göründüğü, ancak gıda paketlerinin ne zaman nerde ve kimlere ikram edildiğinin belirli olmadığı, bazı yapılan şıra alımlarının 'TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'a gelen misafirlerine ikram etmesi için şıra alım bedeli' adı altında harcama belgeleri düzenlenmesine rağmen, bu şıraların TBMM'ye gönderildiğine dair hiçbir bilgi belgenin bulunmadığı, bu gıdaların en son yine gerçekleştirme görevlisi Hasan Hüseyin Akbaş'ın zimmetinde göründüğü, tüm alımların bu kişi tarafından gerçekleştirildiği' ifadelerini özellikle gizlemiş, fatura edilmiş gıdaları misafirlerime ikram etmek için aldığım ve kullandığım şeklinde bir algı oluşturmaya çalışarak bu yolla şahsımı ve partimi yıpratmayı hedeflemiştir.

Denetim raporuna göre, Besni Belediyesi'nde görevli olan ve şu an hakkında soruşturma başlatılan Hasan Hüseyin Akbaş'ın zimmetinde olduğu tespit edilen içeceklerin, tarafıma ulaştırılmış ve kullandırılmış gibi lanse edilmiş olması, şahsımın ve partimin itibarını hedef alan, doğru ve dürüst habercilik kriterlerinden tamamen uzaklaşılmış bir yayıncılığın ürünüdür.

Özetle belirtiyorum ki, şahsıma ve o dönem temsil ettiğim makama, haberde iddia ve ima edildiği gibi Besni Belediyesi tarafından, şıra gönderme işlemi asla vuku bulmamıştır. Tamamen yalan üzerine kurulu bu algı operasyonuyla onurumun hedef alınması basın ahlakına uygun düşmemiştir. Şahsımı ve partimi hedef alan bu haberlere karşı hukuki haklarımın saklı olduğunu özellikle vurgulayarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı paylaşıyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA