Millet Çarşısında 'Üretici ve İkinci El Pazarı' kuruldu

Yunusemre Belediyesi, Yunus Emre Millet Çarşısı'nın içerisinde yer alan modern pazaryerinde ikinci el eşya pazarı ile üretici (köylü) pazarı kuruldu.

Yunusemre Belediyesi, Yunus Emre Millet Çarşısı'nın içerisinde yer alan modern pazaryerinde ikinci el eşya pazarı ile üretici (köylü) pazarı kuruldu. Pazara ilgi yoğun olurken; hem pazarcılar hem de vatandaşlar hizmetten memnun kaldı.

Yunusemre Belediyesi, Türkiye'nin en modern 2 katlı kapalı pazaryerlerinden birini içerisinde barındıran Yunus Emre Millet Çarşısı'nda ikinci el eşya pazarı ile üretici (köylü) pazarını kurdu. Vatandaşların hizmetine sunulan pazarda; birinci katında üretici pazarı, ikinci katında ise ikinci el eşya pazarı yer aldı. Pazarda tezgah açan üreticilerden Hüsniye Yıldırım hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her tür köy ürünleri mevcut. Karpuz, kavun barbunya Bugün ilk gün olduğu için baya gelen giden var. Ortam temiz çok güzel. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz." dedi.

Süleyman Taş isimli üretici ise, "Karakoca'dan geliyorum. Elmadan cevize birçok ürün satıyorum. Ortam çok güzel. Bize bu imkanı sunan Başkanımız Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyorum." derken, Erdal Karayel isimli satıcı da, "Çok iyi. Burada aradığın her şeyi bulursun. Kumun tozun içinden çıktık. Çok güzel bir ortamda satış yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Veli Şencan da organik ürünleri uygun fiyata bu pazarda bulabildiğini söyledi.

Üreticileri ve tüketicileri bir araya getirecek üretici ve ikinci el pazarı, her hafta pazar günleri kurulacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı