Milas Belediyespor yeni sezona hazırlanıyor

18.09.2019 15:59

Türkiye Voleybol Erkeler 1. Ligi'nde mücadele eden Milas Belediyespor Voleybol Takımı, yeni sezona hazırlanıyor.



Antrenörleri Osman Çakıray ve Sefa Koşar nezaretinde Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksinde 2019 - 2020 sezonu çalışmalarını sürdüren Milas Belediyespor'un antrenmanını izleyen Kulüp ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat yeni sezonda da iddialı bir takım kurduklarını belirtti.



Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksinde devam eden antrenmanı izlemek için gelen Başkan Tokat önce yeni transferlerle tanıştı.



Başkan Tokat; "Ahlaki ve sportif açıdan belli bir düzeyi gözetmiş ve bu anlayışla yoluna devam etme gayreti içerisinde olan ve bu şekilde yönetilen bir kulübüz. Şimdiye kadar kulübümüz ve sporcularımızla ilgili sorunumuz olmadı. Ekonomik şartlar her gün zorlaşıyor ama umuyorum ki yine sorunsuz şekilde sezonu tamamlayacağız. Ben öncelikle size hatasız kazasız bir sezon diliyorum. Aynı zamanda ciddiyetten, özveriden ve çabadan hiç bir şey kaybetmeden bu sezonu bitirmenizi istiyoruz. Milas Belediyespor'un voleybol camiasında yakalamış olduğu düzeyi bir basamak daha yukarı çıkartma konusunda gayret göstermenizi bekliyoruz" dedi.



Bir aile takımı havasında olduklarını ve sporculara karşı her anlamda anlayışlı bir yaklaşım içerisinde olduklarını belirten Başkan Tokat, sporcuların da kulüp yönetiminin almış olduğu kararlara saygılı olmalarını istedi. Takıma yatırım yapıldığını ve başarı beklediklerinin altını çizen Başkan Tokat ;"Milas mütevazi bir ilçe. Voleybol anlamında ülkemize bir ses verebilme gayreti içerisindeyiz. Bir yandan başarıyı kovalarken de bir yandan da alt takımlarımızdaki genç kardeşlerimizi yetiştirip Türk voleyboluna kazandırmak istiyoruz. Her şeyden önce sizin sağlığınız sizin geleceğiniz bizler içinde çok önemli. Yeni sezonda dikkatli olun ve hiçbir sakatlık yaşamayın. Hepinize bu kulübü seçtiğiniz için teşekkür ediyor yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.



Başkan Tokat, Milas Belediyespor'un tüm maçlarını yakından takip eden ve hep kulübün yanında olan basın mensuplarına da teşekkür ederek yeni sezonda gelmek isteyen basın mensuplarını deplasman maçlarına götürmek istediklerini belirtti. Başkan Tokat son olarak bu hafta sonu 4 takımın katılımı ile antrenman havasında geçecek bir turnuva düzenlediklerini belirterek tüm Voleybol severleri davet etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA