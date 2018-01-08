Midyat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
MARDİN (İHA) – Mardin’in Midyat ilçesinde ata çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde ata çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İdil'den Midyat istikametine gelen A.T. idaresindeki 73DY499 plakalı kamyonet, yolun 27. kilometresinde önüne çıkan ata çarptı. Kazada yaralanan sürücü A.T., olay yerine gelen ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN