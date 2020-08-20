Michigan eyaleti, Flint'teki içme suyu mağdurlarına 600 milyon dolar ödemeyi kabul etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Michigan eyaleti, Flint'teki içme suyu mağdurlarına 600 milyon dolar ödemeyi kabul etti

ABD'nin Michigan eyaletinin, Flint kentinin kurşun oranı yüksek içme suyundan sağlığı zarar gören sakinlerine 600 milyon dolarlık bir ödeme yapmayı kabul ettiği bildirildi.

Michigan eyaleti, Flint'teki içme suyu mağdurlarına 600 milyon dolar ödemeyi kabul etti
20.08.2020 16:15 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:18

ABD'nin Michigan eyaletinin, Flint kentinin kurşun oranı yüksek içme suyundan sağlığı zarar gören sakinlerine 600 milyon dolarlık bir ödeme yapmayı kabul ettiği bildirildi.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer'e bağlı ofisler ve Başsavcı Dana Nessel'in, eyalete karşı dava açan binlerce Flint sakini için 18 aydan fazla süredir avukatlarla yaptığı görüşmelerde uzlaşı sağlandı.

Görüşmelere katılan, ismi açıklanmayan bir avukat, varılan anlaşma çerçevesinde eyalet yönetiminin, 2014 ile 2016 yılları arasında içme suyu krizinin yaşandığı Flint'in sakinlerine tazminat olarak 600 milyon dolar ödemesi konusunda mutabık kalındığını ve kentte bu yıllar arasından yaşamış olan herkesin tazminat talebinde bulunabileceğini belirtti.

Başvuruda bulunan her bir kişi için ödenecek miktarın, bu kişilerin gördüğü zarar nispetinde olacağını ifade eden avukat, paranın yüzde 80'inin, Flint'te kurşun oranı yüksek nehir suyunun kullanıldığı dönemde yaşı 18'den küçük olanlara ödenmesinin istendiğini aktardı.

Avukat, anlaşmanın detaylarının haftanın sonunda açıklanacağını kaydetti.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Bölge Yargıcı Judith Levy tarafından onaylanması gerekiyor.

Flint kenti, tasarruf amacıyla içme suyu ihtiyacını 2014 yılında Flint Nehri'nden karşılamaya başlamıştı.

Kentteki içme suyundaki kirlilik 2016'ın şubat ayında belgelenmiş, ölçümler sonucunda yüzlerce evde "yüksek oranda kirli içme suyu" kullanıldığı bildirilmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 2016'da, kentteki içme suyu sorununun "insan hakları felaketi" olduğunu bildirirken, o dönemki Michigan Başsavcısı Bill Schuette konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Ekonomi
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı 3. Sayfa
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Magazin
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor Ekonomi
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor
Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Berat Albayrak Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ozan Güven Hande Erçel Halit Ergenç
Spor Fatih Terim Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Cuma Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Michigan eyaleti, Flint'teki içme suyu mağdurlarına 600 milyon dolar ödemeyi kabul etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 16:50:17. #1.14#
title