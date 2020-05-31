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Michelin'den evde kalan çocuklara eğitici oyun

Michelin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle eğitimlerine evde devam eden çocuklar için hem eğlendiren hem de eğiten çevrim içi bir oyun hayata geçirdi.

Michelin'den evde kalan çocuklara eğitici oyun
31.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:23

Michelin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle eğitimlerine evde devam eden çocuklar için hem eğlendiren hem de eğiten çevrim içi bir oyun hayata geçirdi.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yol ve yolcu güvenliğini gözeten farkındalık çalışmalarına devam ediyor.

2014 yılından bu yana okul çağındaki çocukları "İyi Dersler Şoför Amca" projesiyle trafik güvenliği konusunda bilgilendiren Michelin, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla çocuklara eğitici bir oyun hediye etti.

Michelin Vakfı ve Total Foundation tarafından hayata geçirilen VIA oyunu ile 10-18 yaş arasındaki çocuklar, hem eğlenecek hem de çevrim içi oynanan bu oyun sayesinde yolda karşılaşacakları tehlikelere yönelik farkındalık sahibi olacak.

Etkileşimli bir öğretim yolunun oyunculara sunulduğu VIA, çocuk ve gençlerin şehir içinde ve yolda daha güvenli bir şekilde gezinmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Şu an için Google Play kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan oyun, aynı zamanda https://www.viaroadsafety.com/game/ adresinden de oynanabiliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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