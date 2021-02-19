MHP Van İl Taşkilatı, İŞ-KUR Müdürü Kişi'yi ziyaret etti
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MHP Van İl Taşkilatı, İŞ-KUR Müdürü Kişi'yi ziyaret etti

19.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:42
MHP Van İl Taşkilatı, İŞ-KUR Müdürü Kişi'yi ziyaret etti

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Tuşba İlçe Başkanı Yahya Cancan ve yönetim kurulu üyeleri, İŞ-KUR İl Müdürlüğüne atanan Hidayet Kişi'yi ziyaret etti.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Tuşba İlçe Başkanı Yahya Cancan ve yönetim kurulu üyeleri, İŞ-KUR İl Müdürlüğüne atanan Hidayet Kişi'yi ziyaret etti.

Kişi'ye görevinde başarı dileyerek, kent için önemli hizmetleri gerçekleştireceğine inandığını belirten Güngöralp, MHP İl Teşkilatı olarak bu konuda ellerinden gelen desteği vereceklerini aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kişi ise "MHP İl Teşkilatına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Yeni atanmış olduğum görevimde üzerime düşeni layığı ile yapmaya çalışacağım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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