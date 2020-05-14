MHP Torbalı İlçe Başkanlığından ihtiyaç sahiplerine 300 koli yardım MHP Torbalı İlçe Başkanlığı, ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki ihtiyaç sahiplerine 300 koli yardımda bulundu.

MHP Torbalı İlçe Başkanlığı, ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki ihtiyaç sahiplerine 300 koli yardımda bulundu.

İlçe başkanı Muhammet Oral, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınında ekonomik zorluklar çekenlere yardım için girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

İlçedeki ihtiyaç sahibi yaklaşık 300 kişiye içinde gıda malzemelerinden oluşan koli dağıttıklarını belirten Oral, "Partimizin üyelerinin kendi imkanlarıyla hazırlanan koliler koronavirüs salgınında çalışamayan ailelere dağıtılmaya başlandı. İlerleyen süreçte bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Yardım yapmak isteyenlere kapımız açık. Zor durumda olanlar bize ulaşabilir." dedi.

Kaynak: AA