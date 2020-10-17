MHP Milletvekili Taşdoğan, SGK Başkanı Yılmaz'ı ziyaret etti
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MHP Milletvekili Taşdoğan, SGK Başkanı Yılmaz'ı ziyaret etti

17.10.2020 10:48 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:54
MHP Milletvekili Taşdoğan, SGK Başkanı Yılmaz'ı ziyaret etti

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz'ı ziyaret ederek bölge sorunları konusunda fikir alış verişinde bulundu.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz'ı ziyaret ederek bölge sorunları konusunda fikir alış verişinde bulundu.

MHP Milletvekili Taşdoğan, SGK Başkanı İsmail Yıldız ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr. Mustafa Özderyol'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Gaziantep'in ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sağlık alanındaki sorunları görüşülerek, fikir alış verişinde bulunuldu.

Milletvekili Taşdoğan, ziyarette bölge sorunlarının çözümü konusunda destek beklediğini belirtirken ziyaretten memnuniyetini dile getiren Yılmaz ve Özderyol, bölge sorunları konusunda gereken desteği vereceklerini ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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