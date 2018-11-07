MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: TFF'ye Kayyum Atansın

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesi görüşülerek kabul edildi. Komisyonda söz alan eski futbolcu MHP Milletvekili Saffet Sancaklı Futbol Federasyonunu eleştirdi, kayyum önerisinde bulundu.

GazeteDuvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı konuşmasında "Türk sporu, hakikaten artık kan kaybetmekten öteye gitmiş, çok çok kötü durumda" dedi. 2002-2018 yılları arasında tesis sayısında 1992 artış yapıldığına dair sunuma dikkat çeken Sancaklı, "Türkiye tarihinin en çok tesisinin yapıldığı, imkânların arttığı, paranın olduğu zamanda biz Türk spor tarihinin en kötü neticelerini alıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Sancaklı, 4 yılda bir yapılan son üç olimpiyatta Türkiye tarihinin en kötü sonuçlarının alındığını, madalyaların bir kısmının da 'devşirme sporculardan' geldiğini söyledi.

"TAKIMLAR BORÇ BATAĞINDA"

Süper Lig'de 18 tane takımda 20'şer yönetici olsa 360 kişiden hiçbirinin millî futbolcu olmadığına dikkat çeken Sancaklı, şöyle devam etti:

"Türk futbolu uçurumdan aşağıya uçmuş vaziyette. Şöyle ki: Sadece 4 büyük kulübümüzün, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon diye nitelendirdiğimiz takımların borcu 12 milyarı geçmiş. Yani bugünkü faizlerle ortalama yüzde 30'dan deseniz 12 milyarın yıllık faizi 3,6 milyar TL, dört kulübün ödemesi gereken sadece faiz miktarı. 30'dan hesaplasan 3,6 milyar lira yapar ki bunu hiçbir kulübün gelirinin karşılaması mümkün değil."

Federasyon seçimlerini de eleştiren Sancaklı, "İktidara yakın insanlar olur, 20 küsur milyon oy alan bir partiden bahsediyoruz, tabii ki olacak ama ehil insanları koysaydınız keşke de Türk sporu bu hâle gelmeseydi. Mümkün olduğu kadar yandaşlar, akrabalar ve onlardan kurulu olduğu için de Türk spor tarihinin en kötü günlerini yaşıyoruz" dedi.

"ŞİDDET TRİBÜNE YANSIRSA YUGOSLAVYA GİBİ OLUR"

Futboldaki şiddet konusuna dikkat çeken Sancaklı, şu uyarılarda bulundu:

"Tribünlerde olaylar başladığı zaman nasıl durduracağız? Yugoslavya'da savaş, Partizan-Mostar maçından sonra başladı. Tribünlerde başlayan olaylarla tetiklendi, tetiklendi, tribünlerde olaylar bir başladı, ondan sonra da ülke 7'ye bölündü. Şimdi, bu FETÖ ve diğer terör örgütlerinin boş durduğunu mu zannediyoruz? Hayır. Futbol terörü üzerinde çalışıyorlar ve eğer biz bazı şeylere Meclis, bakanlık, Cumhurbaşkanı olarak müdahale etmezsek arkadaşlar bu işin sonu kötü."

"BU KADAR YABANCI FİNAL Mİ GETİRİYOR?"

Futbolda yabancı konusunda da değinen Sancaklı, 14 yabancıyı kim getirdiyse acil şekilde futboldan el çektirilmesi önerisinde bulundu. "Türk futbolcularının fiyatlarını düşürmek için 14 yabancıyı serbest bıraktık. Bir de Avrupa kupaları, işte Avrupa şampiyonaları falan başarı lazım" savunmasını da eleştiren Sancaklı, "Bu kadar yabancı geldi de şu anda bizim takımlarımız Şampiyonlar Liginde final mi oynuyor?" diye sordu.

Futbolda ayrışmaya dikkat çeken Sancaklı kayyum önerisinde bulunarak şunları söyledi:

"Futbol Federasyonu Başkanı hiçbir stada gidemiyor, hiçbir kulüp başkanı rakip takımın deplasmanına gidemiyor, her yerde tepki var her yerde olaylar var. Neymiş? Seçilmiş. Yok, arkadaşlar, seçildiyse seçildi, bıraksın gitsin. Burası Meclis. Nasıl ki belediyelere kayyum atayabiliyorsak, yapamayanlara el çektirebiliyorsak bu Futbol Federasyonu ve sporla ilgili -genel konuşuyorum- el çektirelim."

ÖZALAN: SAFFET AĞABEY NİYE BU KADAR AĞIR KONUŞUYOR, BİLEMİYORUM

Komisyonda AK Parti milletvekili Alpay Özalan da söz aldı. Kulüplerin ve Millî Takım'ın son yıllarda aldığı başarısız sonuçların yabancı kuralına bağlanmasını çeşitli ülkelerden örnek vererek reddeden Özalan "Özellikle İtalya, Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere Premier Lig'i şu anda dünyanın en büyük ligi olarak gösteriliyor; buralarda da sınırsız yabancı kuralı uygulanmakta. Ha, nedir eksiğimiz? Oradaki ülkelerde alt yapı düzeni yabancının sınırsız olmasına göre yapılmış, o yüzden belki burada alt yapıların üzerine biraz daha düşmemiz gereken bir konu olabilir" dedi.

Futbolda şiddet konusunda sorumluluğun büyüğünü oyuncuların alması gerektiğini ifade eden Özalan, çözüm olarak eğitim önerdi. Sancaklı'nın Futbol Federasyonu ile ilgili eleştirilerini de değerlendiren Özalan şunları söyledi:

"Saffet Ağabey niye bu kadar ağır konuşuyor Futbol Federasyonu hakkında, onu da bilemiyorum, ancak yapmış olduğu çok güzel şeyler de var, bunları da konuşmak gerekiyor, özellikle alt yapı tesislerinde… Biliyorsunuz, Federasyon'un birinci görevi alt yapı tesislerini en iyi şekilde inşa etmek; bu konuda da gerçekten belki de bugüne kadar olmamış derecede alt yapıya destek vermiş bir Federasyon, o yüzden de kendilerine teşekkür ediyorum."