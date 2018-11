MHP'li Taşdoğan: "Şu anda da her seçim bölgesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları en güçlü adaylardır"

ANKARA - MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Şu anda da her seçim bölgesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları en güçlü adaylardır" dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Taşdoğan, son 18 aylık verilere bakıldığında bin 605 çocuğun anne olduğunu söyleyerek, çocuk haklarının yok sayılmasının engellenmesi amacıyla TBMM çatısı altında bir komisyon kurulmasının ve ivedi şekilde bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Gaziantep'te yaşanan hava kirliliği sorununa değinen Taşdoğan, "Hava kirliliği birçok hastalığı da tetiklemektedir. Özellikle solunum yolları ve kalp hastalıklarına yol açmaktadır. Hava kirliliğine neden olan kaynaklar evsel ısınma, araç yoğunluğu ve düzensiz sanayi işletmeleri başta gelmektedir. Sanayi şehri olan Gaziantep'in önemli sorunlarından birisi de ambalaj atıklarının kontrolüdür" ifadelerini kullandı.

Taşdoğan, 'Çingene Kızı' mozaiğinin parçalarının Gaziantep'e getirilmesine de değinerek, "ABD'ye kaçırılmış 'Çingene Kızı' mozaiğinin parçalarının yıllar sonra vatanına kavuşmasına şahit olacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı 6 yıl süren mücadelenin sonucunu almış ve Çingene Kızı'nın kayıp parçalarını ait olduğu topraklara kavuşturmuştur. Bu konuda mesai harcayan herkesi tebrik ediyor, şehrimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

MHP'nin Osmaniye, Adana illerinde adayları zayıf bulunduğuna ilişkin soruya Taşdoğan, "Mevcut adaylarımız her türlü zor şartlar altında büyükşehirleri kazanmış Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhalefet olduğu dönemde kazanmış arkadaşlarımızdır. Şu anda da her seçim bölgesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları en güçlü adaylardır" dedi.