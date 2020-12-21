MHP'li Öztürk, kadına karşı şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik iki kanun teklifi verdi

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kadına karşı şiddet ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik iki kanun teklifi verdi.

Öztürk'ün, TBMM Başkanlığına sunduğu ilk teklif, Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Teklife göre, evlilik birliği içerisinde kadının öldürülmesi halinde fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırken, evlilik birliği bitiminde ve yine evlilik sürecinden kaynaklı geçimsizliğin neden olduğu ölümlerde fail müebbet hapis yerine yine ağırlaştırılmış müebbet cezası alacak.

Çevrim içi çocuk istismarı yolu ile bir çocukla internet üzerinden iletişime geçerek cinsel faaliyetlerde bulunmasını sağlamak için çocuğu cezbeden, kendi amacı doğrultusunda yönlendiren ya da teşvik eden kişi hakkında, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişilere; bunların üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişilere; bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişilere; şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişilere verilen cezaların artırılması da öngörülüyor.

Öztürk'ün, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a madde eklenmesini içeren diğer teklifine göre de kadına karşı şiddet meydana gelmeden önce şiddetin önlenmesi amacıyla, kadının başvurabileceği hukuki hak arama yolları ile ilgili karar verme sürecinde, yargılama giderleri, karşı taraf vekalet ücreti ve avans giderleri yönünden şiddet mağduruna destek sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden