MHP Kütahya Merkez İlçe Yönetimi Belirlendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Merkez İlçe Başkanlığının genel merkez tarafından feshedilmesinin ardından yine genel merkez talimatıyla İsmail Küçük başkanlığında yeni yönetim oluşturuldu.

MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den olur alınarak görevlendirildiğini söyledi.

Devraldığı bayrağı daha da ileriye taşıyacaklarını belirten Başkan Küçük, şunları kaydetti:

"Kütahya'da bugüne kadar hizmet etmiş tüm ilçe başkanları ve yönetimine hassaten teşekkür ederiz. Bayrağımızı devir aldık, daha ileri götürmek için canla başla çalışacağız. Birlik beraberlik içerisinde ortaya koyacağımız çalışmalar ile mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bizden önce yapılanları veya yapılmayanları eleştirmek veya yargılamak için ilçe başkanlığı görevine gelmedik. MHP İlçe Başkanlığı görevi bize tebliğ edildi. Biz de aldığımız görevin hakkını vermek için bu makamdayız."

İsmail Küçük başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Ümit Yaman, Halil Uzun, Murat Ozan, Kamil Daşdelen, İbrahim Mutlu, Mehmet Efe, Mehmet Güngör, Ali Günbay, Kürşat Aytunç Uğur, Köksal Baylan, Ferdi Ardıç, Necmi Gültekin, Ufuk Adıgüzel, Mesut Ekici, Bayram Gülmen, Hasan Parıldar, Ömer Görgülü, Ramazan Öztürk, Hakan Eken, Nurullah Albayrak, Hüdayim Güler, Akif Okandan, Mehmet Ayrık, Ramazan Çiftçi, Osman Karaböcek, Emre Çetin, Yılmaz Uzun, Mustafa Boy, Mehmet Özdemir, Cafer Altınay, Osman Özkızgın, İrfan Can."