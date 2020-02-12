MHP İlçe Başkanı Yıldırım hayatını kaybetti
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MHP İlçe Başkanı Yıldırım hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Türkeli İlçe Başkanı Murat Yıldırım, 55 yaşında hayatını kaybetti.

12.02.2020 03:23 | Son Güncelleme: 12.02.2020 03:23
MHP İlçe Başkanı Yıldırım hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi () İlçe Başkanı , 55 yaşında hayatını kaybetti.


MHP Türkeli İlçe Başkanı ve aynı zamanda Türkeli Ziraat Odası Başkanı olan Murat Yıldırım bir toplantı için gittiği Afyonkarahisar'da hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'da kaldığı otelde rahatsızlanan Murat Yıldırım (55) için otel görevlileri tarafından ambulans istendi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Murat Yıldırım'ın ani ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu. - SİNOP

Kaynak: İHA
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