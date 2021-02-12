MHP heyetinden Savran'a tebrik ziyareti
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MHP heyetinden Savran'a tebrik ziyareti

12.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:10
MHP heyetinden Savran'a tebrik ziyareti

MHP Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya ve beraberindeki heyet, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

MHP Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya ve beraberindeki heyet, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaya, beraberindeki MHP'li belde belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri ile Savran'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Konuklarıyla bir süre sohbet eden Savran, Cumhur İttifakı ile Türkiye'de önemli hizmetlere imza atıldığını, Nevşehir'de de ittifak ortaklarının aynı heyecan ve şevkle beraberlik içerisinde önemli çalışmaları hayata geçirdiğini belirtti.

Nevşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin birliktelikle güzel işlere imza attıklarını kaydeden Savran, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayelerinde oluşturulan Cumhur İttifakı için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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