MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Şu An İçin Bunun Çıkması Mümkün Değil....

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Emeklilikte yaşa takılanlar) Şu an için bunun çıkması mümkün değil. Hele hele seçime 10 gün kala böyle popülist bir politika da uygulanmaz. Ama seçim sonuçları belirlenir, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıcı istikrar sağlayıcı güçle yoluna devam ederse bu konuyu da çözmesi için tavsiyelerde bulunulabilinir."

Kaynak: AA