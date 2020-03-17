MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "koronavirüs" değerlendirmesi Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "koronavirüs" değerlendirmesi Açıklaması - Haberler
Devlet Bahçeli, Çanakkale, Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "koronavirüs" değerlendirmesi Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.

17.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:22
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçtiğini anımsatan Bahçeli, ancak milli hafızalarda ilk günkü gibi canlı, bir o kadar da güncel ve gündem olduğunu belirtti.

Bu kutlu zaferin, aynı zamanda Türk tarihinin dönüm noktası, milletler ve medeniyetler mücadelesinin hesaplaşma vesilesi ve yüzleşme vetiresi olduğunu bildiren Bahçeli, "Çanakkale Deniz Zaferi bölgesel ve küresel gelişmelerin seyrini değiştirmekle kalmamış, dünya siyasetinin hem serencamını hem de akış sürecini temelden etkilemiştir. Türk milleti yalnızca vatan savunmakla, yalnızca varlığını muhafazayla yetinmemiş, emperyalizme hala çınlayan ve izleri çıkmayan ağır bir şamar indirmiştir." değerlendirmesinde bulundu .

Çanakkale'nin, kınalı kuzuların destanı, arkası ve sahibi Allah olan bir milletin can ve cesaret divanı olduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Çanakkale henüz bıyığı yeni terleyen 15'indeki kahramanların diyarı, sırtına 215 okkalık mermiyi alıp adeta istiklali kaldıran Seyit Ali Onbaşıların didarıdır. Derin sulara döşediği mayınlarla batmaz, yenilmez, yıkılmaz denilen düşman gemilerini denizin dibine yollayan Tophaneli Yüzbaşı Hakkı'nın adıdır Çanakkale. Gelibolu Yarımadası'nda Ertuğrul Koyu'na çıkarma yapan binlerce sömürgeci askerin 67 neferiyle nefesini kesip sahilde rezil eden Ezineli Yahya Çavuş'un anısıdır Çanakkale.

Dönmeyi düşünmeyen, teslimi düşlemeyen, sancağı düşürmeyen 57. Alay'ın fazilet ve fedakarlık anıtıdır Çanakkale. Elbette Çanakkale için ne söylense yetersiz, nasıl bir yorum yapılsa eksik kalacaktır. Çanakkale Deniz Zaferi ve hitamında ortaya çıkan kara savaşları Türk milletinin mukadderat ve mukaddesatına olan sarsılmaz düşkünlüğünün açık seçik ifadesi, bedeli çok yüksek ispatıdır."

Milli Mücadele'nin temelinin, Çanakkale Deniz Zaferi ile kazıldığına dikkati çeken Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin harcının bu zaferle birlikte karıldığının altını çizdi.

Bahçeli, "Hiç kuşku yok ki, Çanakkale'de kudretini iman ve iradeden alan vatan sevgisi hasis, hain ve habis ellerde ölüm saçan çelik ve baruta diz çöktürmüştür. Milli birlik ve beraberlik Çanakkale'de devleşmiş, bunun neticesinde müstevli emeller, mütehakkim hedefler, müfsit ve müşrik sömürgeciler devrilip atılmıştır." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Deniz Zaferi yüksek bir ruhun, yüce bir ufkun pırıltılı mükafatı olduğunu belirten Bahçeli, mesajını şöyle sürdürdü:

"Bugün bu ruha, bu ufka her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Türk milleti ve bütün insanlık tehdit saçan küresel bir salgınla karşı karşıyadır. Zor günlerin içinden geçtiğimiz aşikardır. Nitekim Türkiye teyakkuza geçmiş, alarm zillerini çalmış, peş peşe isabetli tedbirleri alarak, zamanlama zafiyetine düşmemiştir. Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin, bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum. Bu süreçte, karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur. Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir."

"Telaşa gerek yoktur, korkuya lüzum yoktur"

"Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde birbirimize kenetlenerek, kurallara harfiyen uyarak, dayanışma ve yardımlaşma vakarını harekete geçirerek melanet virüse karşı aşılmaz bir cephe oluşturmamız başlıca dileğimdir. Telaşa gerek yoktur, korkuya lüzum yoktur. Nitekim Allah bes baki hevestir." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Hükümet görevinin başındadır, gerekli bütün önlemleri sırasıyla almaktadır. 105 yıl önce düşmanı def ettik, bugün de virüsü inşallah bertaraf edeceğiz. Olağanüstü nitelik taşıyan bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bütün tasarruf ve adımlarını destekliyor, aziz vatandaşlarımıza sükunet ve sabır temenni ediyorum.

Hayrın da şerrin de Allah'tan geldiğine inanan bir milletin virüse boyun eğmesi, paniğe kapılması akla ve tarihi gerçeklere tamamıyla aykırıdır. Bilinmelidir ki, karşımızdaki zorluğu ele ele verip güç birliği yaparak, kucaklaşma ve kaynaşma haysiyetiyle Allah'ın izniyle atlatacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimize, Çanakkale'de zalimlere direnen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, şanlı hatıralarını şükran ve saygıyla anıyorum.

Ayrıca koronavirüs tedavisi gören kardeşlerime acil şifalar temennisiyle birlikte, milletime, Türk-İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık, huzur, selamet niyaz ediyorum."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı Haber
Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu Haber
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Karantinadan kaçmak isteyen umreciler, otobüs tutup Türkiye'ye döndü Haber
Karantinadan kaçmak isteyen umreciler, otobüs tutup Türkiye'ye döndü
Koronavirüs paylaşımı sonrası apar topar gözaltına alındı Haber
Koronavirüs paylaşımı sonrası apar topar gözaltına alındı
Otomotiv devi koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduruyor Haber
Otomotiv devi koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduruyor
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı
Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı
Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu
'Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin' diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu
"Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurtta kalan öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurtta kalan öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği...
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Murat Kurum Mehmet Ersoy Ruhsar Pekcan
Magazin Meryem Uzerli Defne Samyeli Mustafa Sandal Fahrettin Koca
Spor Okan Buruk Metin Oktay Bülent Uygun Mehmet Kasapoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Wuhan Futbol Ankara
Şu an buradasınız: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "koronavirüs" değerlendirmesi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 16:39:15. #1.15#