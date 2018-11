MHP Durum Değerlendirmesi Yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Naim Karataş, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Kamil AYDIN, İl Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Serdar Sevimli, MYK üyesi Adem Yurdigül ve Doç.Dr. Ahmet Gökan Yazıcı, Erzurum merkez ve diğer ilçe Başkanlarıyla sabah Kahvaltısı yaparak, mahalli idare seçimleri hakkında durum değerlendirmesi yaptı.

Türkiye'nin genel siyasi ve ekonomik durumuyla ilgili fikir alışverişinde de bulunulduğu toplantıda söz akan MHP İl Başkanı Naim Karataş, "2019 mahalli idare seçimlerinde, Erzurum'da MHP'nin önemli bir başarı kaybedeceğini" belirterek, "Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, tüm ilçe belediyelerinin MHP'nin olacağını, bunun için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını" dile getirdi. Teşkilatların birlik ve bütünlüğünün önemine vurgu yapan Karataş, "göreve geldiğimiz günden itibaren, teşkilatlarımızın birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde gördük. Bunun için birlik ve bütünlüğümüze zarar verecek her türlü zehirli sözlere kulaklarımızı kapattık. İnanıyorum ki ülkücü hareket el ele, omuz omuza verirse her türlü zorluğun üstesinden gelir. Bunun farkında olan art niyetli çevreler birlik ve bütünlüğümüzü bozacak her türlü iş ve eyleme başvurmuş, ancak başarılı olamamışlardır. Milliyetçi Hareketin zafere doğru yürüyüşünü hiçbir güç engelleyemeyecek, 1 Nisan sabahı milletimiz MHP'li günlere uyanacaktır" dedi. - ERZURUM