MHK ters köşe yaptı, ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan Halil Umut Meler ataması - Haberler Spor
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MHK ters köşe yaptı, ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan Halil Umut Meler ataması

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Cüneyt Çakır ya da Fırat Aydınus'un atanacağına yönelik iddiaları ters köşe yapan MHK, karşılaşmaya Halil Umut Meler'i atadı. Bu atamanın ardından ezeli rakiplerin taraftarları sosyal medyada kazan kaldırdı. Fenerbahçeliler ve Galatasaraylılar, Halil Umut Meler'in maçta düdük çalacak olmasına tepki gösterdi.

Süper Lig'de zirvenin çok uzağında kalan Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu maça MHK'nin hakem Halil Umut Meler'i ataması tartışmalara neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

Derbide Halil Umut Meler'in düdük çalacak olmasına sosyal medyada Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı isyan etti. İki takım taraftarı da Meler'in kendi maçlarında verdiği kararları örnek göstererek derbiyi yönetecek olmasına tepki gösterdi. Yapılan tepki paylaşımlarının ardından deneyimli hakemin adı gündemin zirvesine yerleşti.

MHK ters köşe yaptı, ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan Halil Umut Meler ataması

MHK ters köşe yaptı, ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan Halil Umut Meler ataması

MHK ters köşe yaptı, ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan Halil Umut Meler ataması

MHK ters köşe yaptı, ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan Halil Umut Meler ataması

MHK ters köşe yaptı, ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan Halil Umut Meler ataması

MHK ters köşe yaptı, ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan Halil Umut Meler ataması

MHK ters köşe yaptı, ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan Halil Umut Meler ataması

MHK ters köşe yaptı, ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan Halil Umut Meler ataması

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek

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Yorumlar (1)
Burak Ergül:Geçen sene Sergen yalçın bu hakemi istemiyoruz dedi diye 2 hafta üst üste atadılar . Son 20 yılda hangi takıma üst üste 2 hafta aynı hakem atanmıştır ?
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