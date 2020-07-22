MGK toplantısı başladı
MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
22.07.2020 15:49 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:52
MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı, başladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor. Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı" denildi.
Kaynak: DHA