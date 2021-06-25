'Mezopotamya' markası hayata geçiyor
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'Mezopotamya' markası hayata geçiyor

'Mezopotamya' markası hayata geçiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamında, 'Mezopotamya' markasının hayata geçirildiğini duyurdu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamında, 'Mezopotamya' markasının hayata geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Dicle, Karacadağ ve İpekyolu Kalkınma Ajanslarının iş birliğiyle Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın zengin kültürel mirasını turizme kazandırma ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla başlatılan GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi, 'Mezopotamya' adıyla global kimliğe dönüşüyor. Açık hava müzesi görünümüyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük turizm destinasyonlarından biri olacak Mezopotamya'nın tanıtım stratejisi ve eylem planı, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenecek tanıtım töreniyle duyurulacak. 

'GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi' olarak başlatılan projeyle bölgenin tüm illerinin bütüncül yaklaşımla markalaştırılarak, sürdürülebilir turizm destinasyonu oluşturulması amaçlanıyor. Strateji kapsamında bölgenin 9 ilinin kültürel değerlerinin yansıtıldığı logo hazırlanarak, Mezopotamya'nın bölge olmaktan çok marka olarak konumlandırılması amaçlandı. Topyekun bölgesel tanıtımın hedeflendiği strateji kapsamında, yerleşik hayatın ve uygarlığın ortaya çıktığı, dünyanın birçok ilki ve enine ev sahipliği yapan Mezopotamya'yı Türkiye ve dünyada mutlaka görülmesi gereken yerler listelerine dahil etmek nihai hedef olarak belirlendi. 

'Mezopotamya' markası hayata geçiyor
'Mezopotamya' markası hayata geçiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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