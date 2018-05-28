Mezdeke Aynur Cinayetinin Sır Perdesini Gittiği Astrolog da Aralayamadı
2 yıl önce öldürülen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur'un esrarengiz cinayetinin sırrını çözmeye çalışan polis, bu kez Kanbur'un gittiği astrologun ifadesine başvurdu.
Polis, Mezdeke üyesi dansçı Aynur Kanbur'un kurban gittiği esrarengiz cinayetin sırrını çözmeye çalışıyor. Son olarak Aynur Kanbur'un gittiği astrolog Şenay Yangel'in ifadesine başvuruldu. Ünlü astrolog, Kanbur'un ne zaman geldiğini hatırlamadığını söyledi.
"MAFYA BENİ ÖLDÜRECEK"
İstanbul Şişli'de 2 yıl önce öldürülen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur'un gittiği astrolog Şenay Yangel'in ifadesine başvuruldu. Asena'nın çalışanının falına bakarak "Bir sıkıntınız var" demesi üzerine "Evet, mafya beni öldürecek" cevabını veren dansçının daha sonra gittiği Yangel, "maktulün özel hayatına dair bilgisi olabileceği" ihtimali üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı.
"ÖZEL HAYATLARINA GİRMEM"
Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre ünlü astrolog, Kanbur'un ne zaman geldiğini hatırlamadığını söyledi. Danışanlarının özel hayatlarını bilmediğini anlatan Yangel, "Ben renkleri, taşları, günü söylerim. Özel hayatlarına girmem. Uzun süre geçmiş, gelip gelmediğini hatırlamıyorum bile" dedi.
ŞÜPHELİ METROBÜS DURAĞI ÇIKIŞINDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Şüpheli, olaydan sonra Mecidiyeköy Metrobüs Durağı çıkışında görüntülenmişti. Polis, Kanbur'un TÜBİTAK'ta bulunan cep telefonu ve bilgisayarının inceleme sonucunu bekliyor.
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acil beyin nakli lazım astroloğa inananlaraCevap Yaz Yayından Kaldır
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BU MEDYUMLAR TAYFASI O KADAR İYİ İSE GEÇMİŞİ ÇOK İYİ BİLİYORSA MADEM KATİLİN KİM OLDUĞUNU NEDEN BİLMİYORLAR AZCIK BEYİN LÜTFEN. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır