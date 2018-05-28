Mezdeke Aynur Cinayetinin Sır Perdesini Gittiği Astrolog da Aralayamadı

Polis, Mezdeke üyesi dansçı Aynur Kanbur'un kurban gittiği esrarengiz cinayetin sırrını çözmeye çalışıyor. Son olarak Aynur Kanbur'un gittiği astrolog Şenay Yangel'in ifadesine başvuruldu. Ünlü astrolog, Kanbur'un ne zaman geldiğini hatırlamadığını söyledi.

"MAFYA BENİ ÖLDÜRECEK"

İstanbul Şişli'de 2 yıl önce öldürülen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur'un gittiği astrolog Şenay Yangel'in ifadesine başvuruldu. Asena'nın çalışanının falına bakarak "Bir sıkıntınız var" demesi üzerine "Evet, mafya beni öldürecek" cevabını veren dansçının daha sonra gittiği Yangel, "maktulün özel hayatına dair bilgisi olabileceği" ihtimali üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı.

Aynur Kambur

"ÖZEL HAYATLARINA GİRMEM"

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre ünlü astrolog, Kanbur'un ne zaman geldiğini hatırlamadığını söyledi. Danışanlarının özel hayatlarını bilmediğini anlatan Yangel, "Ben renkleri, taşları, günü söylerim. Özel hayatlarına girmem. Uzun süre geçmiş, gelip gelmediğini hatırlamıyorum bile" dedi.

Şenay Yangel

ŞÜPHELİ METROBÜS DURAĞI ÇIKIŞINDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Şüpheli, olaydan sonra Mecidiyeköy Metrobüs Durağı çıkışında görüntülenmişti. Polis, Kanbur'un TÜBİTAK'ta bulunan cep telefonu ve bilgisayarının inceleme sonucunu bekliyor.