(MEXİCO CİTY)- Meksika'da Covid-19'a Karşı Farkındalık Oluşturmak İçin İlginç Yöntem- Pazarda Maske Takmayanları Güreşçiler Uyardı
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(MEXİCO CİTY)- Meksika'da Covid-19'a Karşı Farkındalık Oluşturmak İçin İlginç Yöntem- Pazarda Maske Takmayanları Güreşçiler Uyardı

24.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:05

- Meksika'da Covid-19'a karşı farkındalık oluşturmak için ilginç yöntem Pazarda maske takmayanları güreşçiler uyardı Meksika'da sağlık yetkilileri ve açık hava pazarı işbirliği yaparak, Covid-19'a karşı farkındalık oluşturmak için eşine az rastlanır bir yönteme başvurdu.

- Meksika'da Covid-19'a karşı farkındalık oluşturmak için ilginç yöntem

Pazarda maske takmayanları güreşçiler uyardı

MEXİCO CİTY - Meksika'da sağlık yetkilileri ve açık hava pazarı işbirliği yaparak, Covid-19'a karşı farkındalık oluşturmak için eşine az rastlanır bir yönteme başvurdu. Pazarda maske takmayan ziyaretçileri uyarmak için 5 tane güreşçi tutuldu.

Meksika'nın Irapuato kasabasındaki bir açık hava pazarında, yerel sağlık yetkilileri ve pazar yönetimi tarafından korona virüse karşı farkındalık oluşturmak için ilginç bir yönteme başvuruldu. Pazarda maske takmadan dolaşan ve alışveriş yapan ziyaretçileri uyarması için 5 profesyonel güreşçi tutuldu. Kılık değiştirip makyaj yaparak ringdeki tehditkar görünümlerine bürünen güreşçiler, maske takmayanlara meydan okudu ve yüzlerce maske dağıttı. Güreşçiler, verilen mesajın daha net anlaşılması için maske takmayı reddediyormuş gibi yapan bir güreşçiyi yere serdikleri bir mizansen sergilediler.

Yerel sağlık yetkilileri ve açık hava pazarının işbirliği ile gerçekleştirilen performansta Covid-19 tedbirlerine ilişkin farkındalık oluşturmak hedeflendi.

Meksika, korona virüs kaynaklı ölümlerde ABD, Brezilya ve Hindistan'dan sonra 4. Sırada yer alıyor.

(MEXİCO CİTY)- Meksika'da Covid-19'a Karşı Farkındalık Oluşturmak İçin İlginç Yöntem- Pazarda Maske Takmayanları Güreşçiler Uyardı
(MEXİCO CİTY)- Meksika'da Covid-19'a Karşı Farkındalık Oluşturmak İçin İlginç Yöntem- Pazarda Maske Takmayanları Güreşçiler Uyardı
(MEXİCO CİTY)- Meksika'da Covid-19'a Karşı Farkındalık Oluşturmak İçin İlginç Yöntem- Pazarda Maske Takmayanları Güreşçiler Uyardı
(MEXİCO CİTY)- Meksika'da Covid-19'a Karşı Farkındalık Oluşturmak İçin İlginç Yöntem- Pazarda Maske Takmayanları Güreşçiler Uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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