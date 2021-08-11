Mexico City'de takside sancısı tutan hamile kadına polis doğum yaptırdı

Meksika'nın başkenti Mexico City'de doğum sancısı tuttuğu için taksiye binen hamile kadına, hastaneye yetişemeyince polis doğum yaptırdı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de doğum sancısı tuttuğu için taksiye binen hamile kadına, hastaneye yetişemeyince polis doğum yaptırdı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de doğum sancısı tutan hamile kadın hastaneye gitmek için bindiği takside doğum yaptı. Mexico City Kamu Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki 39 haftalık hamile kadının doğum sancısı tuttuğu ve acil yardım hattını arayarak sağlık ekiplerinden yardım istediği belirtildi.

Durumu öğrenen eyalet polisi devriye ekibi de yardımcı olmak üzere hemen hamile kadının evine gittiği aktarılan açıklamada, kadının taksiye binip hastaneye gitmekte olduğunu öğrenen polislerin taksiye ulaşmaya çalıştığı belirtildi. Yolda taksiyi park halinde bulan polislerin hamile kadının daha fazla yolculuk yapamayacak durumda olması nedeniyle tıbbi yardım ekiplerine konum bildirdiği ifade edilen açıklamada, yardım bekledikleri sırada doğumun başlaması üzerine eyalet polisinin bebeğin doğumuna yardım ettiği aktarıldı.

Kadının erkek bebek dünyaya getirdiği bildirilirken, bebek ve annenin doğumun ardından hastaneye sevk edildiği ifade edildi. Sağlık ekipleri, kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bakanlık ayrıca, çalışanlarının ilk yardım konusunda eğitimli olduğunu belirterek, vatandaşlara acil durumlarda eyalet polisi birimlerinden yardım isteme çağrısında bulundu. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı