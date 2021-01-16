Meteorolojiden Erzurum ve Erzincan için yoğun kar yağışı uyarısı
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Meteorolojiden Erzurum ve Erzincan için yoğun kar yağışı uyarısı

16.01.2021 20:11 | Son Güncelleme: 16.01.2021 20:14
Meteorolojiden Erzurum ve Erzincan için yoğun kar yağışı uyarısı

Erzurum'un batı kesimleri ve Erzincan çevresinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Erzurum'un batı kesimleri ve Erzincan çevresinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 06.00'dan itibaren 18 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar Erzurum'un batı kesimleri ve Erzincan çevresinde yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Kar kalınlığının 20 santimetre ve üzerinde olacağı öngörülüyor.

Ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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