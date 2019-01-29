Metabolik Sendromun Nedeni Hareketsiz Yaşam ve Yüksek Kalorili Beslenme"

Medicana Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Erdal Kan, modern şehir hayatının getirdiği hareketsiz yaşam ve yüksek kalorili beslenmenin metabolik sendromun ortaya çıkmasına en önemli etkeni olduğunu belirtti.

Kan, yaptığı yazılı açıklamada, teknolojinin gelişmesinin hareketsiz yaşamı da beraberinde getirdiğine işaret etti.

Masa başında uzun çalışma saatleriyle kalorili beslenme ve obezitenin görülme sıklığının her geçen gün arttığını vurgulayan Kan, obezite ile gelen metabolik sendromun ise birçok hastalığa davetiye çıkardığına dikkati çekti.

Metabolik sendromun kalp damar hastalıkları ve diyabet oluşumuna yol açan elma tipi şişmanlığı, kandaki yağ oranının yüksekliği, yüksek tansiyon ve gizli şeker problemleri ya da insülin direnci gibi şeker metabolizması bozukluklarının bir arada bulunması olduğunu anlatan Kan, şöyle devam etti:

"Altta yatan neden ise bu sendromun en önemli kriteri olan ve çağın hastalığı olarak nitelendirilen obezitedir. Modern şehir hayatının getirdiği hareketsiz yaşam ve yüksek kalorili beslenme, bu sendromun ortaya çıkmasına en önemli etkenlerdir. Hastalık, masa başında oturan, düzensiz beslenen, sportif faaliyet göstermeyen, yoğun stres altında çalışan kişilerden oluşup giderek tehlike arz eden bir toplumsal sağlık sorunu haline gelmektedir. Bu hastalık 60-70 yaş arasındaki erkeklerde yüzde 60, kadınlarda ise yüzde 75 oranında görülmektedir. Metabolik sendrom tanısı konulmuş hastalarda normal sağlıklı bireylere oranla kalp damar hastalıklarının 2-4 kat, diyabetin ise 4-6 kat daha fazla görülmektedir. Bu hastalığın önlenmesi ve erken dönemde tedavi edilmesi bu açıdan hayati önem taşımaktadır."

Kan, metabolik sendromdan korunabilmek için öncelikle obezitenin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sağlıklı beslenilmesi, düzenli egzersiz ve hekimin tavsiyelerine uyulmasıyla tedavide başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Düzenli fiziksel aktivite, insülin direncini düzelterek şeker, yağ ve kan basıncı kontrolünü sağlar ve kardiyovasküler fonksiyonları düzeltir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA