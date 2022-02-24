Mesut Özil'den olay Rusya tepkisi! Paylaştığı fotoğraf milyonların hislerine tercüman oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasına spor dünyası reaksiyon vermeye devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

MESUT ÖZİL'DEN BEĞENİ TOPLAYAN PAYLAŞIM

Filistin'de kendi formasını giymiş bir çocuğun İsrail askerine kırmızı kart gösterdiği eski bir fotoğrafı paylaşan Özil, "Savaşa hayır" mesajı verdi. Deneyimli futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde büyük ilgi görürken takipçilerinden destek gördü.

"SAVAŞA HAYIR"

Mesut Özil'in ardından Fenerbahçe'de "Savaşa hayır" paylaşımı yaparken, "Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır!" ifadelerine yer verildi.

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