Messi paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü

Barcelona'yla henüz sözleşmesini uzatmayan Messi çalışmalarına eşi Antonella Roccuzzo ile evinde devam ediyor. Yıldız futbolcu eşinin spor yaptığı anları sosyal medyadan paylaşırken, Antonella Roccuzzo kusursuz fiziğiyle takipçilerini adeta büyüledi.