Messi paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü
Barcelona'yla henüz sözleşmesini uzatmayan Messi çalışmalarına eşi Antonella Roccuzzo ile evinde devam ediyor. Yıldız futbolcu eşinin spor yaptığı anları sosyal medyadan paylaşırken, Antonella Roccuzzo kusursuz fiziğiyle takipçilerini adeta büyüledi.
Copa America'da Arjantin'le şampiyonluğa ulaşan Messi, Barcelona'yla yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Bu süreci evinde çalışarak geçiren Messi paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
EŞİNİN SQUAT ÇALIŞMASI YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI
Arjantinli yıldız, eşi Antonella Roccuzzo'nun squat çalışması yaptığı anları kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Videoya Messi'nin takipçileri büyük ilgi gösterirken Antonella Roccuzzo da kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.