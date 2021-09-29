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Messi durdu durdu Manchester City'e patladı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

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Messi durdu durdu Manchester City'e patladı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain, sahasında Manchester City'i 2-0 mağlup etti. Fransız ekibine geldiği günden bu yana skor katkısı veremeyen Messi, İngiliz devine harika bir gol atarak siftah yaptı. Gecenin diğer maçlarında Sheriff, Real Madrid'i 2-1 yenerek büyük bir sürprize imza atarken, Atletico Madrid ise 90+7. dakikada bulduğu golle Milan'ı devirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında Paris Saint-Germain, Manchester City'i sahadan sildi. Fransız devi, Messi'nin yıldızlaştığı maçı 2-0 kazanarak gruptaki puanını 4'e yükseltti ve zirveye yerleşti.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Idrissa Gueye ve 74. dakikada mücadeleye ilk 11'de başlayan Arjantinli yıldız Lionel Messi kaydetti. Arjantinli oyuncu, PSG formasıyla ilk golüne bu maçta imza attı.

B Grubu'nda Liverpool, deplasmanda Porto'yu 18 ve 60. dakikalarda Muhammed Salah, 45. dakikada Sadio Mane, 77 ve 83. dakikalarda Roberto Firmino'nun ağları sarsmasıyla 5-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golünü, 75. dakikada Mehdi Taremi attı. Öte yandan, turnuvada toplam 31 kez ağları sarsan Mısırlı yıldız Salah, Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Afrikalı oyuncular sıralamasında ikinci sıradaki Kamerunlu Samuel Eto'o'yu (30) geçti. Sıralamanın zirvesinde ise bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli eski oyuncu Didier Drogba (44) yer alıyor.

B Grubu'nun diğer mücadelesinde ise Milan, konuk ettiği Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldu. İtalya temsilcisinin golü, 20. dakikada Rafael Leao'dan, İspanya ekibinin golleri ise 84. dakikada Antoine Griezmann ve 90+7. dakikada penaltıdan Luis Suarez'den geldi. Ev sahibi ekipte Franck Kessie, ikinci sarının ardından gördüğü kırmızı kartla 30. dakikada takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Devler Ligi"nde günün sürpriz sonucu D Grubu'nda yaşandı. Real Madrid, konuk ettiği Sheriff'e 2-1 mağlup oldu. Moldova temsilcisinin gollerini 25. dakikada Jasurbek Yakhshiboev ve 90. dakikada Sebastien Thill kaydederken, Real Madrid'in tek golünü ise 65. dakikada penaltıdan Karim Benzema attı. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ve ilk deplasman gollerini bu maçta atan Sheriff, iki maç sonunda topladığı 6 puanla grupta lider konumda bulunuyor. Moldova ekibi, ilk maçında Shakhtar Donetsk'i 2-0'la geçmişti. Real Madrid'de ise Benzema, 17 Şampiyonlar Ligi turnuvasında ağları sarsan ilk oyuncu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve puan durumları şöyle:

Paris Saint-Germain - Manchester City : 2-0

Leipzig - Club Brugge: 1-2

Messi durdu durdu Manchester City'e patladı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Porto - Liverpool: 1-5

Milan - Atletico Madrid: 1-2

Messi durdu durdu Manchester City'e patladı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Ajax - Beşiktaş: 2-0

Borussia Dortmund - Sporting Lizbon: 1-0

Messi durdu durdu Manchester City'e patladı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Shakhtar - Inter: 0-0

Real Madrid - Sheriff: 1-2

Messi durdu durdu Manchester City'e patladı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

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