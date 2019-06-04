Mesleki eğitime dönük yatırımlarla Türkiye'de model çalışmalara imza atan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), BUTGEM'de yeni bir projeye imza atıyor. İmalat sanayinin hızla artan teknolojik değişimine ayak uyduracak, yenilikçi ve hızlı eğitim modelleri ile sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek "Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarı" BUTGEM'de hayata geçiyor.

Bursa iş dünyasının ihracatının ve rekabetçiliğinin artırılması noktasında model projelere imza atan BTSO, mesleki eğitime yeni soluk kazandırmaya devam ediyor. Her yıl 3 bine yakın gence meslek edindirme ve geliştirme kurslarıyla hizmet veren BUTGEM, yeni nesil bir eğitim çalışmasına da start verdi. BUTGEM bünyesinde oluşturulacak Sanal Gerçeklik Laboratuvarı ile kursiyerlere mesleki beceriler kazandıracak.

"Yeni bir soluk"

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BUTGEM'in sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme noktasında önemli başarılara imza attığını söyledi. Bugüne kadar 24 binden fazla kişiye meslek edindirme ve meslek geliştirme kursları ile nitelik kazandırdıklarını dile getiren Şener, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine ciddi katkı sağladığını ifade etti. Yeni nesil laboratuvarın çalışanlara ciddi bir mesleki beceriler kazandıracağını dile getiren Şener, "Yapılması planlanan laboratuvarda simülasyonlu eğitimler yapılacak. Bu uygulamayla sektörel bazda yapılacak yaygınlaştırma çalışmalarıyla Bursa ve bölgesinde ihtiyaç duyulan yüksek vasıflı elman ihtiyacına çözüm oluşturmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Şener, sanal gerçeklik laboratuvarı projesi ile imalat sektörünün 6 dalında yılda minimum 360 kursiyerin eğitim görmesini amaçladıklarını vurguladı. Şener, "Merkez, bölgenin yenilik ve verimlilik odaklı gelişmesinin yanı sıra bilgi ve teknoloji üretimine ve transferine yönelik ortak kullanım alanlarının kurulması ve geliştirilmesini sağlayacak. BUTGEM mesleki eğitimde öncü bir kuruluş olarak bir sanal gözlük ile tüm sektörlere uygulanabilen artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik uygulamalı eğitimi ile mesleki eğitimde yeni bir model oluşturacak" dedi.

Yüzde 80'i istihdam ediliyor

2009 yılından bu yana eğitim faaliyetlerini sürdüren BUTGEM'in mesleki eğitime tahsis ettiği 12 bin metrekarelik alanda endüstriyel otomasyondan otomotive, metal makineden tekstile kadar her türlü teçhizatın bulunduğu uygulama atölyeleri yer alıyor. Merkezde yılda ortalama 2 bin 500 kursiyer eğitim programlarını tamamlarken, kursiyerlerin ortalama yaklaşık yüzde 80'i ise kurs sonrası istihdam ediliyor. - BURSA

Kaynak: İHA